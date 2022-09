Na SP tudi telovadca Bojanc in Božič, a brez Kysselefove

Ljubljana, 5. septembra - Potem ko so si telovadke Tjaša Kysselef, Teja Belak, Lucija Hribar in Zala Trtnik preko svetovnega pokala in nedavnega evropskega prvenstva v športni gimnastiki v Münchnu priborile nastop na jesenskem svetovnem prvenstvu, sta se jim naknadno pridružila še dva telovadca. V Liverpoolu bosta lahko nastopila tudi Luka Bojanc in Nikolaj Božič.