Traktorist na območju Šentilja umrl med obračanjem trave

Šentilj, 5. septembra - Na območju Šentilja je v nedeljo zvečer prišlo do nesreče pri delu, v kateri je umrl 57-letni voznik traktorja, ki je na travniku obračal pokošeno travo. Kot so sporočili s Policijske uprave Maribor, je traktor zdrsnil na brežini in se prevrnil skupaj z voznikom, ki se je tako hudo poškodoval, da je umrl na kraju nesreče.