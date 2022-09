Kitajsko prizadel potres magnitude 6,6

Peking, 5. septembra - Na Kitajskem so danes zabeležili potres z magnitudo 6,6. Epicenter potresa je bil približno 43 kilometrov jugovzhodno od mesta Kangding v provinci Sečuan, na globini desetih kilometrov, je sporočil ameriški geološki zavod. Tresljaje so čutili tudi v bližnjih velemestih Chengdu in Chongqing, o morebitnih žrtvah pa oblasti še niso poročale.