Na Hrvaškem od danes obvezno dvojno označevanje cen

Zagreb, 5. septembra - Na Hrvaškem je od danes obvezno dvojno označevanje cen. Ponudniki trgovskega blaga in storitev morajo cene tako prikazovati v kunah in evrih, po fiksnem menjalnem tečaju 7,53450 kune za evro. Evro bo uradna valuta na Hrvaškem postal 1. januarja 2023, plačevanje v kunah pa bo mogoče do vključno 14. januarja.