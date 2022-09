Finance o inflaciji in cenovnih kapicah (5. 9.)

Ljubljana, 5. septembra - Jurij Šimac v komentarju So cenovne kapice res rešitev? piše, da se soočamo z inflacijo. Trenutno večina težav v Evropi izhaja iz podivjanih cen energentov. Evropske politike so pred težko dilemo. Ali pustiti trga elektrike in plina, da divjata po svoje, ali pa s cenovnimi kapicami in subvencijami pomagati gospodinjstvom in podjetjem, meni avtor.