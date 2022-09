Ljubljana, 5. septembra - Nadzorni svet operaterja trga z elektriko Borzen je objavil razpis za direktorja družbe. To od septembra po zamenjavi Martina Brataniča do imenovanja direktorja s polnim mandatom vodi Borut Rajer. Zainteresirani kandidati morajo prijavo poslati najpozneje do 3. oktobra.