Ljubljana, 5. septembra - Po podatkih Prometno-informacijskega centra za državne ceste so zastoji na dolenjski avtocesti od Grosuplja proti Ljubljani, na primorski avtocesti med Vrhniko in Ljubljano ter na štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani in pred mejnim prehodom Šentilj proti Avstriji, kjer je nastala tri kilometre dolga kolona.