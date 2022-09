Katovice, 4. septembra - Odbojkarjem Slovenije in Italije sta se v četrtfinalu kot prvi pridružili reprezentanci ZDA in Poljske. Američani so bili v Gliwicah s 3:2 (21, 17, -22, -19, 12) boljši od Turčije, Poljaki pa so s 3:0 (20, 15, 20) ugnali Tunizijce.