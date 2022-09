Večer o slovenski zunanji politiki (5. 9.)

Maribor, 4. septembra - Boris Jaušovec v komentarju Slovenska zunanja politika ali drobiž za podkupnino piše o slovenski diplomaciji in zunanji politiki, ki ju zaradi vojne v Ukrajini in pandemije čakajo hudi izzivi. Avtor meni, da je edini zaveznik Slovenije spoštovanje vladavine prava, demokratičnih institucij in krepitev evropskega multilateralizma, čeprav ta erodira.