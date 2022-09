Državna sekretarka na vladnem uradu za Slovence v zamejstvu in po svetu Humar na obisku pri Slovencih v BiH

Banjaluka/Zenica/Sarajevo, 4. septembra - Državna sekretarka na uradu vlade za Slovence v zamejstvu in po svetu Vesna Humar se je konec tedna mudila na obisku slovenske skupnosti v BiH. Kot so danes sporočili z urada, je obiskala Banja Luko in Zenico, kjer se je med drugim udeležila srečanja Slovencev iz BiH ter slovesnosti ob 30-letnici združenja Encijan, obisk pa sklenila v Sarajevu.