Velenjčani v superpokalu po streljanju sedemmetrovk boljši od Celja

Gornja Radgona, 4. septembra - Rokometaši Gorenja Velenja so četrtič osvojili slovenski superpokal, prvič po letu 2012. Na uvodu v domačo klubsko sezono so varovanci Zorana Jovičića v Gornji Radgoni po drami in streljanju sedemmetrovk ugnali Celje Pivovarno Laško s 35:33 (19:18, 31:31).