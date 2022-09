Obama za pripovedovanje v dokumentarni seriji prejel nagrado emmy

Los Angeles, 4. septembra - Nekdanji ameriški predsednik Barack Obama je za pripovedovanje v Netflixovi dokumentarni seriji Our Great National Parks prejel nagrado emmy, je v soboto sporočila ameriška Televizijska akademija. Obama je pred tem prejel že dve nagradi grammy, in sicer za zvočni različici svojih spominov The Audacity of Hope in Dreams from My Father.