Ljubljana/Zagorje ob Savi, 4. septembra - Svojci pogrešajo 17-letnega Rok Korinška iz Zagorja. Nazadnje je bil viden v soboto. Pogrešani je visok 175 centimetrov, je suh, ima kratke svetle lase in modre oči. Od doma je odšel oblečen v rdečo kratko majico, temne kratke hlače in rdeče-črne superge, pri sebi ima manjši črno-bel športni nahrbtnik, so sporočili s Policijske uprave Ljubljana.