Nemčija do tretje zmage po slavju z Litvo, ki še nima zmage

Köln, 4. septembra - Nemčija je v 3. krogu evropskega prvenstva v košarki v predtekmovalni skupini B v Kölnu po dveh podaljških izjemno zanimivega in izenačenega dvoboja premagala Litvo s 109:107. Ob 17.45 bo Slovenija lovila tretjo zmago v dvoboju z Bosno in Hercegovino, ob 20.30 bo še tekma med Francijo in Madžarsko.