Villarreal nadaljuje z uspešnim začetkom sezone v španskem DP

Madrid, 4. septembra - Villarreal je v 4. krogu španske nogometne lige za tretje mesto na lestvici premagal Elche s 4:0 in le dve točki zaostaja za vodilnim Realom iz Madrida. Druga je Barcelona s prav tako dvema točkama zaostanka. Za Villarreal so bili uspešni Gerard Moreno (26.), Giovani Lo Celso (36.), Francis Coquelin (89.) in Jose Luis Morales (90.)