Pahor: Ohraniti je treba vero in upanje v trajni mir

Portorož, 4. septembra - Ohraniti je treba vero in upanje v trajni mir, je na tradicionalni slovesnosti ob vseslovenskem srečanju bivših internirancev, političnih zapornikov nekdanjih nacifašističnih taborišč in zaporov, izgnancev ter ukradenih otrok, njihovih svojcev in prijateljev v Portorožu danes poudaril predsednik republike Borut Pahor.