Na cestah vnovič zastoji, na mejnih prehodih čakalne dobe

Ljubljana, 4. septembra - Promet na cestah, povezanih s turističnimi destinacijami, je tudi danes zgoščen. Na gorenjski avtocesti se zastoj pred predorom Karavanke proti Avstriji podaljšuje, gneča je tudi v nasprotni smeri, na primorski avtocesti pa je najhuje med Ljubljano in Vrhniko proti Kopru. Na mejnih prehodih so čakalne dobe, ponekod se za vstop čaka do dve uri.