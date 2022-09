Več deset tisoč ljudi na Češkem protestiralo proti vladi

Praga, 4. septembra - V središču Prage se je v soboto zbralo več deset tisoč ljudi, ki so protestirali proti vladi premierja Petra Fiale, češ da več pozornosti posveča vojni v Ukrajini kot lastnim državljanom. Pod sloganom Najprej Češka so protestniki izostavljali zlasti vse višjo inflacijo in cene energentov.