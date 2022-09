Maribor, 4. septembra - Policisti Policijske uprave (PU) Maribor so na območju Podlehnika prijeli 14 tujcev, in sicer državljanov Indije in Iraka, ki so nedovoljeno prestopili državno mejo med Hrvaško in Slovenijo. Vsi so v postopku zaprosili za mednarodno zaščito in bili odpeljani v azilni dom, so sporočili z mariborske policijske uprave.