Vreme: Sončno

Ljubljana, 4. septembra - Danes bo povečini sončno. Sredi dneva in popoldne bo predvsem v hribovitem svetu nastajala kopasta oblačnost, pojavljale se bodo posamezne plohe in nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 23 do 29 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

Ponoči se bo zjasnilo, do jutra bo ponekod po nižinah nastala megla. Jutranje temperature bodo od 9 do 15, na Primorskem okoli 17 stopinj Celzija. V ponedeljek bo pretežno jasno, nekaj več oblačnosti bo sprva na vzhodu. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 28, na Goriškem in v Vipavski dolini do 30 stopinj Celzija.

Obeti: V torek bo sončno in še nekoliko topleje. Zjutraj bo ponekod po nižinah kratkotrajna megla. Pozno popoldne in zvečer bodo na severu in vzhodu Slovenije možne posamezne plohe in nevihte. V sredo bo oblačnost naraščala, popoldne se bodo pričele pojavljati plohe in nevihte.

Vremenska slika: Nad severnim Atlantikom in zahodno Evropo je ciklonsko območje z vremensko fronto, nad vzhodnim delom Evrope pa je območje visokega zračnega tlaka. Od zahoda priteka k nam razmeroma topel in občasno nekoliko bolj vlažen zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, več sonca bo ob Jadranu. Popoldne bodo predvsem v Alpah krajevne plohe in nevihte. V ponedeljek bo precej jasno z nekaj koprenaste oblačnosti.

Biovreme: V nedeljo in v ponedeljek bo vremenski vpliv na počutje povečini ugoden.