Sierra Nevada nova Rogličeva priložnost za napad na Evenepoela

Sierra Nevada, 4. septembra - Na kolesarski dirki po Španiji bo danes na sporedu kraljevska etapa. Petnajsti dan Vuelte bo kolesarje peljal od Martosa do Sierra Nevade oziroma Hoya de la More. Slovenski as Primož Roglič bo po uspešni sobotni etapi skušal znova zarezati v prednost vodilnega na dirki, Belgijca Remca Evenepoela.