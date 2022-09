Krimovke sedmič najboljše v uvodu sezone

Izola, 3. septembra - Rokometašice Krima Mercatorja so sedmič osvojile slovenski superpokal. Na tradicionalnem uvodu v rokometno sezono so izbranke Dragana Adžića danes v Izoli premagale tekmice iz Celja s 30:24 (17:14). V nedeljo bo v Gornji Radgoni še moška superpokalna tekma med Celjem Pivovarno Laško in Gorenjem Velenjem.