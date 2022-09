Milanu mestni derbi z Interjem

Ljubljana, 3. septembra - Nogometaši Milana in Interja so igrali mestni derbi v 5. krogu italijanske lige. S 3:2 je bil uspešnejši Milan. Po nepopolnem krogu in po zmagi v večnem mestu nad Laziem z 2:1 se je na sam vrh lestvice prebil Napoli. Zadnji prvak serie A Milan je prav tako zbral enajst točk, a ima slabšo razliko v golih.