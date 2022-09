Mediji: Policija in ministrstvo za obrambo ta teden tarči hekerskega napada

Ljubljana, 3. septembra - Ministrstvo za obrambo in policija sta bila v četrtek zjutraj tarči hekerskega napada. To je danes najprej poročal portal 24ur.com, sklicujoč se na neuradne informacije, v policiji pa so napad za portal N1 pozneje uradno potrdili. Okuženih naj bi bilo le nekaj računalnikov. Na obrambnem ministrstvu naj bi medtem napad prestregli.