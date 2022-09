Pred Karavankami in na nekaterih mejnih prehodih s Hrvaško še vedno gneča

Ljubljana, 3. septembra - Promet na slovenskih avtocestah je ob zaključku glavne poletne sezone še vedno zgoščen. Na primorski avtocesti, kjer so čez dan promet ovirale nesreče, je promet med Brezovico in Postojno še naprej upočasnjen z občasnimi zastoji. Pred predorom Karavanke v smeri Avstrije vztraja osem kilometrov dolg zastoj.

Voznikom, namenjenim proti Kranjski Gori, na prometnoinformacijskem centru še naprej priporočajo priključek Lesce, medtem ko je izvoz Lipce zaprt. Ker so se številni tujci, ki se vračajo s hrvaške obale, preusmerili na Ljubelj, do zastojev prihaja tudi tam, predor zaradi varnosti občasno zapirajo.

Gneča ne popušča niti na mejnih prehodih s Hrvaško. Medtem ko so se na Gruškovju razmere stabilizirale, je ob izstopu iz države od ene do dveh ur treba čakati na Dragonji in Sečovljah, medtem ko se je pri vstopanju v državo tam naval umiril.

Na Obrežju se za vstop v Slovenijo čaka eno uro, za izstop pa pol ure, na Starodu v obeh smereh pol ure, na Jelšanah pa pol ure ob izstopu. Popoldne se je približno polurna čakalna doba ob vstopu v državo oblikovala tudi v Vinici, enourna pa v Metliki.

Gost promet z zastoji je tudi na regionalnih cestah v Istri ter med Ljubljano in Brezovico.