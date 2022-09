Na vzhodu Indije udari strel ubili najmanj 23 ljudi

Patna, 3. septembra - V zvezni državi Bihar na severovzhodu Indije je med sredo in petkom v monsunskih nevihtah zaradi udarov strel umrlo najmanj 23 ljudi, so danes sporočile tamkajšnje oblasti. Premier Biharja Nitiš Kumar je družinam žrtev, ki so bili večinoma kmetje in delavci, izrazil sožalje in obljubil odškodnino, poroča francoska tiskovna agencija AFP.