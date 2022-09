Tudi prvi septembrski vikend na avtocestah zgoščen promet, posledice nesreče pred Uncem odstranjene

Tudi po odstranitvi posledic nesreče pred Uncem ostaja zastoj na več odsekih med Brezovico in Postojno, potovalni čas se podaljša za eno uro, poroča prometnoinformacijski center.

Na gorenjski avtocesti je zastoj pred predorom Karavanke proti Avstriji dolg devet kilometrov. Voznikom, namenjenim proti Kranjski Gori, priporočajo priključek Lesce, medtem ko je izvoz Lipce zaprt.

Na mejnih prehodih Gruškovje in Sečovlje se na izstop iz države in vstop v državo čaka do ene ure. Na Dragonji vozniki za vstop čakajo od ene do dveh ur, za izstop pa do pol ure. Na Jelšanah in Starodu se za izstop iz Slovenija čaka do pol ure, na Starodu tudi za vstop v državo. Na Obrežju vozniki za vstop v državo čakajo do 40 minut.