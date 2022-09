Medvedjev v četrti krog OP ZDA, pomeril se bo s Kyrgiosom

New York, 3. septembra - Prvi teniški igralec sveta Danil Medvedjev je v tretjem krogu odprtega prvenstva v ZDA premagal kitajskega kvalifikanta Wu Yibinga. Branilec naslova v New Yorku je zmagal s 6:4, 6:2 in 6:2. V osmini finala ga čaka precej težja ovira, Avstralec Nick Kyrgios.