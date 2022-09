Lenarčič s pristojnimi ministri o soočanju s požari v naravi

Bruselj, 5. septembra - Evropski komisar za krizno upravljanje Janez Lenarčič bo danes na neformalnem srečanju v Bruslju gostil ministre, pristojne za krizno odzivanje. Govorili bodo o okrepitvi pripravljenosti in odzivanja na požare, ki so to poletje močno prizadeli Evropo. Srečanja se bo udeležil tudi obrambni minister Marjan Šarec, ki se bo sestal z Lenarčičem.