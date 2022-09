Ljubljana, 3. septembra - Po podatkih Prometno-informacijskega centra za državne ceste so posledice nesreče na primorski avtocesti med Brezovico in Logom proti Kopru umaknjene. Ostaja zastoj, na zahodni obvoznici do Kosez, na južni do priključka Ljubljana Rudnik. Zastoj je tudi na regionalni cesti. Posledično se pot podaljša do 30 minut.