Tudi prvi septembrski vikend na avtocestah zgoščen promet

Ljubljana, 3. septembra - Tudi prvi septembrski vikend je promet na slovenskih avtocestah zgoščen. Na primorski avtocesti med Brezovico in Logom v smeri Kopra je prišlo do prometne nesreče, zaradi katere je nastal daljši zastoj, ki ostaja tudi po odstranitvi posledic. Pred predorom Karavanke je medtem zastoj v smeri Avstrije dolg dva kilometra.

Zastoji so zaradi omenjene nesreče tudi na ljubljanski zahodni obvoznici do Kosez, na južni pa do priključka Ljubljana center. Zgoščen promet z zastoji je na celotni relaciji med Ljubljano in Vrhniko ter na vzporedni regionalni cesti, poroča prometnoinformacijski center.

Na gorenjski avtocesti je zastoj pred predorom Karavanke proti Avstriji dolg dva kilometra, v smeri Slovenije pa štiri kilometre. Predor zaradi varnosti občasno zapirajo v obe smeri.

Na mejnem prehodu Gruškovje se na izstop iz države čaka do ene ure, v Sečovljah, Jelšanah in na Dragonji pa do pol ure. Vozniki na vstop do pol ure čakajo v Starodu, in Jelšanah, na Obrežju do 40 minut, eno do dve uri pa v Dragonji in v Sečovljah.