Aljaž Bedene z ameriškim partnerjem prevzel ND Ilirija 1911

Ljubljana, 3. septembra - Skupina Sport Venture Group (SVG) in njen partner, dolga leta najboljši slovenski teniški igralec Aljaž Bedene, sta se v petek dogovorila za nakup nogometnih dejavnosti ND Ilirija 1911. Kot so zapisali na spletni strani ljubljanskega drugoligaša, bo najstarejši delujoči nogometni klub v državi pridobil 99-letni najem za prenovo športnega parka.