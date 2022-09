Orban se bo udeležil pogreba Gorbačova

Moskva, 3. septembra - Madžarski premier Viktor Orban se bo udeležil današnjega pogreba zadnjega sovjetskega voditelja in Nobelovca Mihaila Gorbačova, so sporočili iz Budimpešte. Zaradi recipročnih sankcij med Zahodom in Moskvo se pogreba sicer ne bo udeležil noben drug zahodni voditelj, svojo odsotnost pa je pred dnevi že napovedal ruski predsednik Vladimir Putin.