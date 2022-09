Vreme: Dopoldne pretežno jasno

Danes bo sprva pretežno jasno. Popoldne se bo od zahoda oblačnost povečala, ponekod bo zapihal južni do jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 27 stopinj Celzija.

Ponoči bo spremenljivo do pretežno oblačno, možne bodo posamezne plohe in nevihte. Jutranje temperature bodo od 10 do 15, ob morju okoli 18 stopinj Celzija.

V nedeljo bo povečini sončno. Sredi dneva in popoldne bo predvsem v hribovitem svetu nastajala kopasta oblačnost, možna bo kakšna ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 23 do 28 stopinj Celzija.

Obeti: V ponedeljek in torek bo sončno in nekoliko topleje. Zjutraj bo ponekod po nižinah kratkotrajna megla.

Vremenska slika: Nad srednjo Evropo in Sredozemljem je območje enakomernega zračnega tlaka. V višinah priteka k nam s šibkim jugozahodnikom občasno nekoliko bolj vlažen zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes bo dopoldne precej jasno. Sredi dneva bo oblačnost od zahoda naraščala. Zvečer bodo predvsem v sosednjih pokrajinah Italije in ob zahodni obali Istre posamezne plohe ali nevihte. V nedeljo bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, več sonca bo ob Jadranu. Popoldne bodo predvsem v Alpah krajevne plohe in nevihte.

Biovreme: V soboto bo vpliv vremena na počutje in razpoloženje ljudi sprva ugoden in spodbuden, popoldne pa se bo vremenska obremenitev povečala. Spanje vremensko občutljivih v noči na nedeljo bo moteno. V nedeljo bo vremenska obremenitev popustila.