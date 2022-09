Serena Williams s porazom v 3. krogu OP ZDA končala kariero

New York, 3. septembra - Ikona svetovnega tenisa Serena Williams je na odprtem prvenstvu ZDA v New Yorku izgubila dvoboj tretjega kroga proti Avstralki Ajli Tomljanović. Približno 24.000 navijačev na stadionu Arthur Ashe je po več kot treh urah igre kljub temu 40-letno Williamsovo, za katero je bil to zadnji dvoboj kariere, slavilo kot zmagovalko.