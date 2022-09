New York, 2. septembra - Slovenska teniška igralka Andreja Klepač je skupaj z Mehičanom Santiagom Gonzalezom izpadla v prvem krogu mešanih dvojic na odprtem prvenstvu ZDA v New Yorku. Avstralca Samantha Stosur in Matthew Ebden sta bila po 56 minutah boljša s 6:3 in 6:3.