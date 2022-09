V novo šolsko leto z novim prizidkom vrtca v Valburgi

Medvode, 4. septembra - Učenci so ponovno sedli v šolske klopi, najmlajši pa so ponovno napolnili vrtce. V vrtcu v Valburgi pri Smledniku je novo šolsko leto prav posebno, saj je v zadnjih mesecih na mestu starega vrtca zrasel nov prizidek z dvema novima igralnicama. V novem, sodobnem prizidku je prostor za dva oddelka otrok, so sporočili iz občine Medvode.