100 dni vlade: Po mnenju opozicije vlada do zdaj ni upravičila visokih pričakovanj, v boju z draginjo pričakujejo hitrejšo odzivnost

pripravila Lara Draškovič

Ljubljana, 5. septembra - V opozicijskih SDS in NSi po 100 dneh vlade premierja Roberta Goloba ocenjujejo, da ta ni upravičila visokih pričakovanj, danih pred državnozborskimi volitvami. Koaliciji sicer izzivov ne manjka, priznavajo in opozarjajo, da bi se morala vlada v boju z draginjo odzivati hitreje in bolj učinkovito.