ZDA naznanile datum vrha pacifiških otoških držav

Washington, 2. septembra - Ameriške oblasti so danes sporočile, da bo predsednik ZDA Joe Biden v Beli hiši 28. in 29. septembra gostil voditelje pacifiških otokov na prvem tovrstnem vrhu, ki bo potekal v času, ko Kitajska vse bolj uveljavlja svoj vpliv v regiji. Na vrhu naj bi se zavzeli za svoboden in odprt indijsko-pacifiški prostor, poroča francoska tiskovna agencija AFP.