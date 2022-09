Posvetovalno telo za migracije tokrat o vključevanju migrantov na trg dela in jezikovno izobraževanje

Ljubljana, 2. septembra - Na ministrstvu za notranje zadeve se je danes sestalo posvetovalno telo za migracije. Notranja ministrica Tatjana Bobnar je predstavila dosežene napredke na tem področju, udeleženci pa so se osredotočili na vključevanje, zlasti na dostop do trga dela in jezikovnega izobraževanja, so sporočili z notranjega ministrstva.