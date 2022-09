Newyorške borze uvodoma v zelenem

New York, 2. septembra - Indeksi na newyorških borzah so današnje trgovanje začeli v zelenem območju. Za pozitivno vzdušje na finančnih trgih so poskrbeli podatki ameriškega ministrstva za delo o zaposlovanju v ZDA, ki po mnenju vlagateljev zmanjšujejo potrebo po agresivnem zaostrovanju denarne politike, poroča francoska tiskovna agencija AFP.