Slovenski in hrvaški evropski poslanci Nek označili kot dober primer sodelovanja med državama

Krško, 2. septembra - Slovenski in hrvaški evropski poslanci, ki so v spremstvu nekaterih posavskih poslancev na pobudo evropskega poslanca Franca Bogoviča v Krškem danes obiskali družbo Gen energija in Nuklearno elektrarno Krško (Nek), so to označili kot dober primer sodelovanja med državama. Spregovorili so tudi o sodobnih energetskih izzivih in Neku 2.