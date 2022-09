Festival v Bayreuthu bo v naslednjih letih pripeljal Semjona Bičkova in Danieleja Gattija

Bayreuth, 4. septembra - Festival Richarda Wagnerja v Bayreuthu je sklenil letošnjo sezono, ki je bila vse prej kot mirna. Že začetek so zasenčile obtožbe o seksizmu, kljub temu pa so jo ocenili kot izjemno uspešno v času, ko nekatera gledališča in opere še vedno čakajo na vrnitev občinstva. V naslednjih letih bodo pripeljali dirigenta Semjona Bičkova in Danieleja Gattija.