Bolnika v novomeški bolnišnici vpila in žalila zaposlene

Novo mesto, 2. septembra - Medicinska sestra 24-letni bolnici v četrtek opoldne ni dovolila kaditi in zapuščati oddelka zaradi zdravstvenih razlogov. Bolnica je za njo vpila in ji grozila s pretepom, zato so jo policisti oglobili. Plačilni nalog so malo po poldnevu napisali tudi 37-letnemu moškemu, ki je kričal, razbijal po vratih novomeške bolnišnice in žalil zaposlene.