V Izoli in Gornji Radgoni za zmago v rokometnem superpokalu

Ljubljana, 3. septembra - Izola in Gornja Radgona bosta danes in v nedeljo prizorišči uvodnega dejanja domače rokometne sezone 2022/23. Ženska superpokalna tekma med ekipama Krim Mercator in Z'dežele bo drevi ob 18. uri v Izoli, moška med Celjem Pivovarno Laško in velenjskim Gorenjem pa v nedeljo ob 18.15 v Gornji Radgoni.