Prevoznika iz Nove Gorice in italijanske Gorice v krepitev čezmejne mobilnosti

Nova Gorica, 2. septembra - Podjetji Nomago in italijanski APT bosta skupaj razvijala nove storitve mobilnosti, ki bi še izboljšale čezmejno mobilnost in povezave med Novo Gorico in Gorico. Podjetji, ki bosta še ta mesec ponovno vzpostavili mednarodno linijo mestnega potniškega prometa med mestoma, si bosta med drugim prizadevali za implementacijo izključno zelenih vozil.