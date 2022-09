Med begom pred policisti zapeljal v Krko in nato pobegnil

Kostanjevica na Krki, 2. septembra - Policisti so v četrtek okoli 22. ure v Kostanjevici na Krki skušali ustaviti osebni avtomobil. Voznik rdeče svetilke ni upošteval, zapeljal je proti policistki, da je ta morala odskočiti, ter odpeljal. Policisti so mu sledili z modrimi lučmi in sireno, ki ju ni upošteval. Zaradi neprilagojene hitrosti je zapeljal v reko Krko in nato pobegnil.