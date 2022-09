Jan Vertonghen poslej za Anderlecht

Bruselj, 2. septembra - Belgijski nogometni reprezentant Jan Vertonghen bo kariero nadaljeval pri Anderlechtu. To bo prva belgijska ekipa v njegovi dolgi in bogati karieri, z zasedbo iz Bruslja pa se je 35-letni obrambni igralec, ki je nazadnje igral za portugalsko Benfico iz Lizbone, dogovoril za dvoletno sodelovanje, so sporočili iz omenjenega belgijskega kluba.