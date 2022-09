Ljubljana dobila nov spotikavec

Ljubljana, 2. septembra - V Ljubljani je pred Galerijo Cukrarna danes potekalo slavnostno polaganje praga spotikanja - spotikavca, s katerim se je judovska skupnost simbolično spomnila več kot 150 judovskih beguncev, ki so bili v času nacizma pregnani s svojih domov in so leta 1941 našli začasno varno prebivališče v Cukrarni v Ljubljani.