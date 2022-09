Po dveh letih se na ulice Ribnice vrača tradicionalni Ribniški sejem

Ribnica, 4. septembra - Potem ko so morali zadnji dve leti zaradi zaostrenih epidemioloških razmer tradicionalni Ribniški sejem odpovedati, se letos ta največja turistično-etnološka prireditev v Sloveniji vrača. Tako si bo danes na ulicah Ribnice mogoče znova ogledati in kupiti suhorobne in druge izdelke. Dogajanje bo spremljal tudi obširen zabavni program.